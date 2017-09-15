Утвержден план участия Центробанка в санации "Открытия"

Теги: центробанк Экономика банк

Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой корпорации "Открытие". Регулятор проведет докапитализацию банка и предоставит ему средства на поддержание ликвидности. Это повысит финансовую устойчивость "Открытия", считают в ЦБ.

Банк России утвердил план санации "Открытия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

План предусматривает докапитализацию и предоставление банку средств на поддержание ликвидности. Это "повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации", считают в Центробанке.

Регулятор ранее оценил потребность в докапитализации "Открытия" в 250-400 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств уйдет на поддержку "Росгосстраха" и банка "Траст".

Читайте также:

ЦБ объяснил, почему отозвал лицензию у "Югры", в отличие от "Открытия"

Набиуллина назвала частным случаем ситуацию с банком "Открытие"

Центробанк оценил расходы на санацию "Открытия"

ВТБ сохранит долю в "Открытии" после решения ЦБ войти в капитал ФК

Центробанк получит около 75% акций ФК "Открытие"