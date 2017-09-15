Семь человек пострадали во время непогоды в Подмосковье

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Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате непогоды в Подмосковье. В Минздраве отметили, что всем им оказана своевременная помощь. В настоящее время ребенок доставлен с травмой головы в больницу города Щелково.

В результате неблагоприятных погодных условий в Подмосковье пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщается агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.

"По данным министерства здравоохранения Московской области, в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, один из них ребенок. Всем им оказана своевременная помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ребенок доставлен с травмой головы в больницу города Щелково. В скором времени планируется его перевод в московское медучреждение.

Ранее синоптики отмечали, что вечером в пятницу и в ночь на субботу в столичном регионе ожидаются сильный дождь, гроза, а также усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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