ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в метро Лондона

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Личность террориста, который устроил взрыв в лондонском метро, установлена, сообщают СМИ. В час пик бомба сработала на станции "Парсонс Грин". 29 человек госпитализированы. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная группировка "Исламское государство", пишет Reuters.

Самодельное взрывное устройство, обрадованное таймером, сработало в поезде лондонской подземки в утренний час пик. Пассажиры зашли в вагон на станции "Парсонс Грин", но далеко от перрона состав отойти не успел, передает "ТВ Центр".

"Как только двери закрылись, произошёл громкий хлопок. Я сначала даже не понял, что это такое. Ничего подобного я никогда не слышал. Я оглянулся и увидел пламя, почувствовал сильный жар", - рассказывает очевидец Чарли Крейвен.

В результате самого взрыва и начавшейся после него давки, по разным данным, пострадали от 19 до 23 человек. В том числе несколько детей. У некоторых пассажиров - ожоги. В основном, у тех, кто оказался в непосредственной близости от контейнера со взрывчаткой. Но большинство пострадавших доставлены в больницы с переломами и ушибами. Сколько людей было в поезде в момент атаки - неизвестно. Но подоспевшие на место теракта спасатели эвакуировали более 250 пассажиров, которые не смогли выбраться самостоятельно.

В связи с произошедшим британский премьер Тереза Мэй созвала экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра". Однако повышать уровень террористической угрозы в стране не стали. Правда, британские спецслужбы в ближайшее время намерены провести тщательный анализ обстановки в стране.

"Опасность того, что могут произойти новые атаки, сохраняется. Но мы сделаем всё возможное для того, чтобы их предотвратить. Жители и гости Лондона в ближайшее время станут свидетелями увеличения числа вооружённых полицейских на улицах и в общественном транспорте. Угроза международного терроризма нарастает. Но вместе сможем ему противостоять", - заявила она.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. Поиск лиц, причастных к взрыву в метро, продолжается.

Сведений о пострадавших россиянах не поступало. Теракт произошёл в спальном районе, расположенном вдали от популярных туристических маршрутов. Тем не менее, в посольстве России в Великобритании и Северной Ирландии рекомендовали нашим соотечественникам проявлять осторожность и бдительность, избегать мест массового скопления людей и не поддаваться панике. С таким же призывом обратился к британским подданным министр иностранных дел Королевства. Борис Джонсон до недавнего времени был мэром Лондона.

"Очевидно, что всем необходимо сохранять спокойствие и продолжать заниматься обычными делами, настолько, насколько это возможно", - сказал он.

Однако сохранять спокойствие британцам становится всё сложнее. Этот теракт стал уже четвёртым в Королевстве за последние полгода. В мае взрыв на спортивной арене в Манчестере на концерте американской певицы Арианы Гранде унёс 22 жизни. В июне в результате двух нападений на Лондонском и Вестминстерском мостах погибли 13 человек.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".