Девять человек пострадали из-за шквалистого ветра в Москве

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В результате шквалистого ветра в различных районах Москвы пострадали девять человек, семеро госпитализированы.

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Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали 9 человек. Из них семеро госпитализированы, передает "ТВ Центр". Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Люди получили травмы и ушибы в результате падения деревьев и веток. Синоптики и МЧС об этом предупреждали.

Во власти урагана оказались и другие регионы. В Самарской и Тульской областях в общей сложности повреждены более 200 жилых домов, а также здания школ и детских садов. В нескольких населенных пунктах было нарушено электроснабжение и прекратилась подача газа.

Досталось и Владимирской области. Аварийные службы уже занимаются устранением последствий стихии. В связи с возможным ухудшением погодных условий в режим повышенной готовности переведены силы МЧС в десяти регионах Центрального федерального округа.