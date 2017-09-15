Тиллерсон выступил с антироссийским заявлением. Видео

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утверждает, что такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям и вмешиваются в их выборы. С таким заявлением шеф американской дипломатии выступил в Вашингтоне перед министерской встречей Сообщества демократий. Фрагмент речи опубликовала пресс-служба Госдепа.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "подобные России страны" атакуют фундаментальные основы своих демократических соседей и вмешиваются в их выборы.

Шеф американской дипломатии заявил об этом в Вашингтоне, выступая перед министерской встречей Сообщества демократий. Пресс-служба Госдепа опубликовала фрагмент его речи о России.

"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуя фундаментальные основы нашей демократии, вмешиваясь в наши честные и свободные выборы. Мы поддерживаем наших демократических партнеров и работаем вместе ради сохранения демократии от вмешательства в дальнейшем", — сказал он.

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны обсудили перспективы взаимодействия по разрешению сирийского кризиса.

7 сентября президент России Владимир Путин предположил, что Тиллерсон попал в "плохую компанию" в Вашингтоне. Выступая во Владивостоке на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства выразил надежду, что глава Госдепа в итоге "выйдет на правильный путь".

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