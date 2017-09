Тиллерсон выступил с антироссийским заявлением. Видео

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "подобные России страны" атакуют фундаментальные основы своих демократических соседей и вмешиваются в их выборы.

Шеф американской дипломатии заявил об этом в Вашингтоне, выступая перед министерской встречей Сообщества демократий. Пресс-служба Госдепа опубликовала фрагмент его речи о России.

