Фото дня: последний снимок аппарата Сassini

NASA опубликовало последний снимок, который был сделан зондом Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна. На черно-белой фотографии изображена ночная сторона планеты в отраженном от колец свете.

Последний снимок зонда Cassini

Фото: ©<a href="https://saturn.jpl.nasa.gov/resources/7792/" target="_blank" >NASA</a> Последний снимок зонда Cassini

Фото: © NASA