Фото дня: последний снимок аппарата Сassini
NASA опубликовало последний снимок, который был сделан зондом Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна. На черно-белой фотографии изображена ночная сторона планеты в отраженном от колец свете.
NASA опубликовало последний снимок, который был сделан зондом Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна. На черно-белой фотографии изображена ночная сторона планеты в отраженном от колец свете.
22:52 Стихия
20:27 Экономика
18:24 Происшествие
18:48 Политика
14:54 Москва
20:06 В мире