21:11, 15 сентября 2017

Фото дня: последний снимок аппарата Сassini

NASA опубликовало последний снимок, который был сделан зондом Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна. На черно-белой фотографии изображена ночная сторона планеты в отраженном от колец свете.

Теги:  Космос  спутник  nasa

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