Более 40 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

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37 рейсов задержаны и еще шесть отменены в столичных аэропортах из-за непогоды. В частности, в "Домодедово" 24 рейса задержано и шесть отменено. В "Шереметьево" с опозданием будут выполнены 13 рейсов.

В столичных аэропортах задержаны 37 авиарейсов и еще шесть отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным портала "Яндекс.Расписание", на 21:20 в аэропорту "Домодедово" 24 рейса задержано и шесть отменено. В "Шереметьево" с опозданием будут выполнены 13 рейсов. Во "Внуково" и "Жуковском" отмен и задержек авиарейсов нет.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу и в ночь на субботу в столичном регионе ожидаются сильный дождь, гроза, а также усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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