Глава "Нафтогаза": Siemens отказался от поставок на Украину из-за России

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Германский концерн Siemens отказался поставлять оборудование для ГТС Украины из-за поставок в Россию. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Кроме того, он отметил, что строительство "Турецкого потока" сделает невостребованной южную линию украинской газотранспортной системы.

Строительство газопровода "Турецкий поток" сделает невостребованной южную линию украинской газотранспортной системы. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение", - приводит слова Коболева РИА Новости. Он также отметил, что руководству компании нужно понимать, какой будет судьба транзитного газа через территорию Украины через два года.

Кроме того, Коболев добавил, что германский концерн Siemens отказался поставлять оборудование для ГТС Украины из-за поставок в Россию. При этом он не уточнил, в рамках какого проекта планировались поставки компрессоров.

Ранее сообщалось, что германский концерн Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт" из-за сообщений о поставках газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Всего на полуострове обнаружили четыре газотурбинных установки.

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