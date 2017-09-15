Россиянка Алина Загитова выиграла турнир по фигурному катанию в Италии

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Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей ежегодного турнира Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо. Второе место заняла японка Вакаба Хигути, третьей стала итальянка Каролина Костнер.

Россиянка Алина Загитова стала победительницей турнира по фигурному катанию в итальянском Бергамо, передает ТАСС.

Второе место заняла японка Вакаба Хигути. Третьей стала итальянка Каролина Костнер. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева заняла шестое место.

В четверг Загитова показала третий результат в короткой программе, а в пятницу стала лучшей в произвольной программе.

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