Собянин: шесть человек пострадали от урагана в Москве, угрозы их жизни нет
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате урагана в Москве пострадали шесть человек. По его словам, в настоящий момент им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет. Мэр пообещал, что коммунальные службы в течение суток устранят основные последствия стихии.
Столичные коммунальные службы работают в экстренном режиме из-за непогоды в городе. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Очередной ураган обрушился на Москву. В больницах находятся шесть пострадавших. Сочувствую людям, получившим травмы. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет. Коммунальные службы в течение суток устранят основные последствия стихии. Всем дано поручение работать в экстренном режиме", - написал мэр.
Ранее МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и ветре с порывами до 25 метров в секунду. 15 сентября и в ночь на 16 сентября ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра. На 16 сентября Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
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