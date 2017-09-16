США засекретили данные о крушении Су-27 в Неваде

Теги: В мире сша самолет крушение военный

На авиабазе Неллис в Неваде не подтвердили информацию о том, что разбившийся истребитель Су-27 был произведен в СССР или России. Как сообщил представитель пресс-службы авиабазы, все детали относительно данного инцидента засекречены.

На авиабазе Неллис в американском штате Невада не подтвердили информацию о том, что разбившийся накануне истребитель Су-27 был произведен в СССР или России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены", - отметил представитель пресс-службы авиабазы.

Накануне сообщалось, что истребитель российского производства Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США. В результате авиакатастрофы погиб американский полковник Эрик Шульц.