Михалков обвинил Фонд кино в скандале вокруг "Матильды"

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По мнению Никиты Михалкова, ответственность за скандал вокруг фильма "Матильда" несет Фонд кино. Режиссер также отметил, что каждый автор должен понимать, на какие риски он идет, когда создает картину о человеке, который причислен к лику святых.

Режиссер Никита Михалков заявил, что ответственность за скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" несет Фонд кино. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги. Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с "Матильдой" связана исключительно с Фондом кино", - сказал Михалков.

Он также отметил, что каждый автор должен понимать, на какие риски он идет, когда создает картину о человеке, который причислен к лику святых.

Ранее сообщалось, что полиция поможет обеспечить безопасность при показах фильма "Матильда". Картина выйдет в прокат 26 октября. В фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

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