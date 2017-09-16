Два человека погибли при пожаре в интернате в Ивановской области

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Два пенсионера погибли в результате пожара в интернате в Ивановской области. По предварительной версии регионального МЧС, пламя вспыхнуло из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.

Поджог или неосторожное обращение с огнем. В МЧС по Ивановской области назвали первые версии возгорания в доме для пенсионеров и инвалидов в городе Пучеж. Пламя вспыхнуло накануне поздно вечером, передает "ТВ Центр".

Спасатели ликвидировали огонь менее чем за десять минут. Но несмотря на оперативную работу пожарных, спасти двух пенсионеров не удалось. На момент возгорания в интернате находились еще около 50 человек. Многие из них не могли самостоятельно покинуть помещение. Спасатели на руках выносили людей из горящего здания. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности зачастую становится причиной трагедий. Меньше месяца назад в Красноярске сгорел дом престарелых - погибли три человека. Похожие ситуации возникали в Подмосковье, а также Новгородской и Тульской областях. Счет погибших уже идет на сотни.