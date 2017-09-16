Три ребенка погибли при пожаре в детском лагере в Одессе

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В результате крупного пожара в детском лагере в Одессе погибли три ребенка и еще 10 пострадали. В настоящее время возгорание полностью потушено. На месте происшествия работают следователи.

Три ребенка погибли, еще около 10 пострадали в результате крупного пожара в детском лагере в Одессе, передает "ТВ Центр".

Как говорят очевидцы, все произошло ночью, уже после отбоя. Пожарная сигнализация в здании не сработала. Дети проснулись от едкого запаха дыма и началась паника. Несколько человек выпрыгнули из окон горящего корпуса.

Около 30 минут спасатели не могли приступить к тушению огня из-за того, что ближайший пожарный водоем был пуст. Единственный источник воды был лишь на соседней улице. Сейчас возгорание полностью потушено, ведется разбор завалов. На месте происшествия работают следователи.