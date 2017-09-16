Совбез ООН осудил очередной ракетный запуск КНДР

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Совбез ООН единогласно осудил новый запуск баллистической ракеты Северной Кореи. Испытания Пхеньяна назвали "крайне провокационными". Американская сторона призывает Россию и Китай как можно скорее выполнить требования резолюции по ужесточению санкций в отношении КНДР. А Москва ждет от Вашингтона политических шагов по урегулированию кризиса.

Заседание прошло в закрытом режиме. Очередной ракетный пуск Северной Кореи члены Совбеза, конечно, осудили. И конечно, единогласно. Но новые санкции против КНДР в этот раз не обсуждались. Еще не успели вступить в действие предыдущие. Как заявил наш постпред при Организации Василий Небензя, все это похоже на порочный круг: за очередными испытаниями следуют очередные санкции. При этом Небензя подчеркнул, что военного решения этого кризиса не существует, передает "ТВ Центр".

"В первую очередь, мы считаем, что испытания, пуски и взаимные угрозы должны быть прекращены. Нам нужно вести конструктивные переговоры. Подумать, как возобновить шестисторонние переговоры. Все участники понимают, что альтернативы политическому решению нет", - сказал Небензя.

Инициатором экстренных консультаций стал Вашингтон, но представитель США даже не вышел к прессе. Впрочем, позиция американцев известна. Ее озвучил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Во всем виноваты Пекин, ну и, конечно, Москва. Как обычно.

"Китай поставляет Северной Корее основные объемы ее нефти. Россия является крупнейшим работодателем, применяющим подневольную северокорейскую рабочую силу. Китай и Россия должны показать, предприняв собственные прямые действия в отношении КНДР, что не потерпят эти безрассудные ракетные пуски", - отметил Тиллерсон.

Китайский посол в Вашингтоне очень сдержанно, но настойчиво порекомендовал Штатам изменить свой подход к проблеме и прекратить, в конце концов, провоцировать Северную Корею постоянными угрозами.

"Я считаю, что Соединенным Штатам следует делать намного больше, чтобы по этому вопросу было настоящее эффективное международное сотрудничество. Им следует воздержаться от новых угроз. И искать новые пути возобновления диалога и переговоров", - подчеркнул посол КНР в США Цуй Тянькай.

В Пхеньяне, тем временем, подтвердили, что ракета, которая в пятницу пролетела над японскими островами, это межконтинентальная "Хвасон-12". Как сообщило Центральное агентство КНДР, пуском командовал лично Ким Чен Ын. Причем приказ был отдан неожиданно. Лидер Северной Кореи заявил, что страна продолжит развивать ядерную программу, пока не будет готова нанести массированный ответный удар по США.

Военные эксперты, правда, полагают, что пока Пхеньян даже технически не готов нанести такой по американской территории. Но стоит ли дожидаться, когда этот день все-таки настанет?

Сергей Псурцев, Илья Титов, "ТВ Центр".