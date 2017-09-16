Human Rights Watch сообщила о пытках в СБУ

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Украина установила рекорд по количеству пыток и других видов жестокого обращения в тюрьмах. Такое заявление сделали правозащитники из Human Rights Watch. Внимание организации привлекла история с задержанием украинки Дарьи Мастикашевой. На родине девушку подозревают в госизмене, держат в плену и пытают.

Сейчас 29-летняя Дарья Мастикашева остается под стражей. Гражданку Украины обвиняют в госизмене. И это при том, что расследование по ее делу до сих пор не началось. На фотографии видны многочисленные гематомы и ссадины, что стало результатом общения со Службой безопасности Украины. Хотя в СБУ утверждают, что травмы девушка получила задолго до их встречи. Поверить в такую очевидную фантазию не смогли даже в Европе, передает "ТВ Центр".

"Украинские власти должны немедленно расследовать задержание Мастикашевой, которая неоднократно подвергалась пыткам. Все эти ужасные испытания говорят о том, что мирные украинские жители не могут рассчитывать на элементарную защиту прав человека и остаются безоружными перед подобным насилием", - отметил директор по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Уильямсон.

В Днепропетровскую область Дарья приехала из Москвы, чтобы навестить мать и десятилетнего сына. Но поездка затянулась, после того как 16 августа девушку задержали сотрудники СБУ. По одной из версий, подозреваемую выволокли из собственного авто. В машине оказались все необходимые улики - гранаты, взрывчатка, детонаторы и карты. С их помощью, настаивают в Службе безопасности, украинка готовила теракты в ряде российских городов. Причем не сама, а якобы по заданию российских спецслужб. Которые, судя по логике СБУ, спят и видят как насолить украинским силовикам.

"Мы получили информацию о том, что ФСБ готовит очередную провокацию против нашего государства. На наших бойцов Россия планировала повесить собственноручно спланированные диверсии и теракты в Москве", - сказал глава СБУ Василий Грицак.

В поисках доказательств СБУ не стало себя утруждать. Да и зачем - если после нескольких разъяснительных бесед украинка сама призналась в связи в российскими спецслужбами. По словам Дарьи, ее неоднократно избивали, надевали на голову полиэтиленовый пакет, душили, угрожали навредить матери и сыну, тем самым вынудили девушку прочитать признание на камеру. Точно такая же участь постигла Александра Коротая, которого задержали примерно в то же время. По версии правозащитной организации Human Rights Watch, Украина давно поставила антирекорд по количеству пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы. Очевидно, забывая про главную ценность европейской демократии, о которой так грезит. И в последнее время - все призрачней.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".