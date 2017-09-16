В Великобритании после теракта объявили критический уровень угрозы

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После теракта на станции "Парсонс-Грин" в лондонском метро в Великобритании объявили критический уровень угрозы. Правоохранительные органы готовятся к возможным новым нападениям.

В Великобритании после теракта в Лондоне объявлен наивысший - критический уровень угрозы. Как заявили в службе контрразведки Ми-5, правоохранители готовятся к новым нападениям, передает "ТВ Центр".

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения со станции метро "Парсонс-Грин". По данным местных СМИ, уже установлена личность подозреваемого. Накануне в одном из вагонов поезда прогремел взрыв. Сработало самодельное устройство. Оно находилось в пластиковом ведре и сдетонировало частично. Ожоги получили 29 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".