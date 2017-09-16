Сирийский Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни

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При поддержке российских ВКС правительственные войска Сирии продолжают вести наступление в окрестностях Дейр-эз-Зора. Сам город постепенно возвращается к мирной жизни.

Российская авиация уничтожила три завода боевиков по изготовлению танков в двух сирийских провинциях. При поддержке ВКС правительственные войска ведут наступление в окрестностях Дейр-эз-Зора. Сам город постепенно возвращается к мирной жизни, передает "ТВ Центр".

Курс на Дейр-эз-Зор. Параллельно летят вертолеты сопровождения с полным боекомплектом. В окрестностях города остаются разрозненные группы террористов, которые уже сознают свое поражение, но еще сопротивляются. В сам город безопаснее заходить по земле.

Дорогу жизни в Дейр-эз-Зор сейчас расширяют. Правительственные силы, при поддержке российских ВКС теснят террористов в районе аэропорта. Дальше трасса снабжения боевиков.

На горизонте видны передвижения. Колонна вынуждена остановиться. В четырехстах метрах легла мина. Через несколько минут по позициям боевиков на западном берегу Евфрата сработала артиллерия. Сирийские военные говорят, что через несколько дней тут будет безопасно. Отбиты две стратегические высоты.

Боевиков выдавили на 5-7 километров за Ефрат. Это позволило увеличить поставки гуманитарной помощи в жилые кварталы. Дейр-эз-Зор приходит в себя после блокады. Заработали рынки. В городе все еще есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру начинают восстанавливать.

В палатах единственной больницы Дейр-эз-Зора сейчас около полусотни раненных. Когда в больнице гаснет свет, приходится запускать дизельные генераторы. Зачастую сирийским врачам помогают российские военные медики.

Автопарк больницы полностью уничтожен. В городе сейчас нет ни одной оборудованной кареты скорой помощи. В ближайшее время сирийское правительство направит в Дейр-эз-Зор партию реанимобилей. На земле груз будут сопровождать сирийские войска, с воздуха прикроет российская авиация.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".