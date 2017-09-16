В Петербурге проходит ежегодный бал фонтанов

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В Санкт-Петербурге проходит настоящий бал фонтанов. Он проводится ежегодно, осенью, перед сезонным отключением водных каскадов. На территории музея-заповедника Петергоф развернулось грандиозное шоу.

Это уже не роскошный императорский дворцовый ансамбль, а волшебный таинственный город. Вместо золотых скульптур - загадочные силуэты, вместо старинных парковых дубов - зеленые пирамиды в лучах софитов. Таким Петергоф бывает лишь раз в году, передает "ТВ Центр".

Посмотреть осенний праздник фонтанов, несмотря на поздний час, несмотря на сырую промозглую погоду, традиционно собираются сотни людей. Многие специально для этого приезжают из других городов. Здесь Москва и Архангельск, Чебоксары и Астрахань. Подруги Аривик и Лилия променяли крымские плюс 30 на плюс семь в Петербурге, и вместо купальников не раздумывая надели дождевики.

Мультимедийный спектакль – так обозначили свое шоу организаторы. Что это значит: стало понятно с первых секунд. Такой иллюминации позавидовали бы венценосные дамы императорской династии: Екатерина Первая, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна – очень любили устраивать ночные гуляния в Петергофе.

Фасады Большого дворца за три столетия видели многое, но теперь именно на стены здания устремлены сотни взглядов. Проекция с учетом геометрии поверхности – архитектурный мэппинг. Отличный способ рассказать любую, самую сложную, историю. Голосом всенародного любимца, Олега Басилашвили, зрителям поведали о русских первопроходцах: на земле, в море, в космосе.

Название спектакля историческое: "Хождение за три моря", так были озаглавлены путевые заметки первого российского путешественника, тверского купца Афанасия Никитина

Когда на Большом каскаде погаснут все телефоны - значит мы добились своего, люди не отвлекаются, говорили организаторы. Но экраны горели – зрители хотели унести частичку шоу с собой, снимали его на видео. Когда начался ливень, в Петергофе так боялись плохой погоды, многие забыли раскрыть свои зонты.

"Хождение за три моря" длилось 45 минут. В субботу вечером будет еще один спектакль, но все билеты были проданы еще несколько дней назад. В этом году музей-заповедник Петергоф снова побил рекорды посещаемости, принимая в день до 54 тысяч человек.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр".