Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН

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Постпред России при ООН заявил, что Москва может не подписать декларацию о реформе организации, которую предложил Дональд Трамп. По словам Василия Небензи, подготовленный США документ не является инструкцией для генерального секретаря ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва может не подписать декларацию о реформе организации, которую предложил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию", - сказал Небензя. По его словам, "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь".

Небензя подчеркнул, что документ, подготовленный США, не является инструкцией для генерального секретаря ООН. Постпред России отметил, что организацию необходимо реформировать в результате межправительственного процесса.

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