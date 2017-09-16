Группа террористов ИГ сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
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Несколько террористов ИГ сдались сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах это произошло. Правительственные войска Сирии ведут наступление на востоке и юго-востоке города со среды.
Группа террористов запрещенной в России организации "Исламское государство" сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает РИА Новости.
"Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве", - говорится в сообщении. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах сдались террористы.
Со среды правительственные войска Сирии ведут наступление на востоке и юго-востоке Дейр-эз-Зора. В настоящее время передовым отрядам армии и их союзникам удалось выбить террористов со стратегических высот недалеко от авиабазы на юго-востоке города, а также отбросить боевиков от восточной базы ВВС.
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