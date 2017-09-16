Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил КНДР

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит разработку ядерного оружия, пока не будет готов нанести массированный удар по США. По его словам, КНДР практически завершила создание ядерных сил.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит разработку ядерного оружия, пока не будет готов нанести массированный удар по США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейские СМИ.

"Необходимо продолжать и прямо форсировать повышение качества нашей военной ударной мощи, чтобы можно было нанести ответный ядерный удар, который США не смогли бы вынести", - сказал Ким Чен Ын.

По его словам, Пхеньян практически завершил создание ядерных сил. Северокорейский лидер также добавил, что цель КНДР – достичь баланса вооружения с США, чтобы заставить Вашингтон отказаться от военного решения проблемы.

В ночь на 15 сентября Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. На этот раз она пролетела на тысячу километров больше. Боевой носитель пересёк Японию и упал в море. Была объявлена тревога. Быстрее всех отреагировали в Южной Корее, где запустили собственные ракеты.

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