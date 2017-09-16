Полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в Лондоне
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Полицейские задержали подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона. Им оказался 18-летний молодой человек. Его задержали в районе города Дувра в рамках действия закона о противодействии терроризму.
Британские полицейские задержали подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky News.
По данным полиции, подозреваемому 18 лет. Его задержали в районе города Дувра в рамках действия закона о противодействии терроризму.
"Несмотря на то, что мы довольны достигнутым прогрессом, это расследование продолжается, и уровень угрозы остается критическим", - отметили в Скотланд-Ярде.
Взрыв самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел в пятницу утром. Полиция признала инцидент терактом. В результате взрыва пострадали 29 человек.
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