Полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

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Полицейские задержали подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона. Им оказался 18-летний молодой человек. Его задержали в районе города Дувра в рамках действия закона о противодействии терроризму.

Британские полицейские задержали подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky News.

По данным полиции, подозреваемому 18 лет. Его задержали в районе города Дувра в рамках действия закона о противодействии терроризму.

"Несмотря на то, что мы довольны достигнутым прогрессом, это расследование продолжается, и уровень угрозы остается критическим", - отметили в Скотланд-Ярде.

Взрыв самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел в пятницу утром. Полиция признала инцидент терактом. В результате взрыва пострадали 29 человек.

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