В Астане договорились о создании четвертой зоны деэскалации в Сирии

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Россия, Иран и Турция согласовали в Астане зону деэскалации в сирийском Идлибе. Таким образом, процесс создания четырех особых районов режима прекращения огня практически завершен.

Страны-гаранты сирийского перемирия Россия, Иран и Турция согласовали зону деэскалации в Идлибе. Таким образом, процесс создания четырех особых районов режима прекращения огня практически завершен, передает "ТВ Центр".

На заседании шестого раунда переговоров в Астане были подписаны несколько документов. Они касаются правил применения военной силы в зонах деэскалации, работы наблюдательных пунктов, а также создания совместного центра координации. Зоны перемирия уже действуют к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска, и в провинции Дераа. Порядок в них обеспечивает российская военная полиция. Следующий раунд переговоров пройдет в октябре.