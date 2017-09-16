14:46, 16 сентября 2017

В Москве завершается строительство храма в честь Федора Ушакова

Теги:  Общество  религия  церковь  храм  москва

На юго-западе столицы завершается строительство храма в честь героя русского флота Федора Ушакова. Уже в октябре церковь освятят великим чином и после этого в там начнутся богослужения.

На юго-западе Москвы завершается строительство храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова - героя русского флота, передает "ТВ Центр".

На стройплощадке сегодня побывал советник мэра столицы и патриарха Владимир Ресин, он проинспектировал ход работ. Завершена внутренняя отделка храма, стены подготавливают к росписи. Полностью проложены все инженерные коммуникации. В ближайшее время закончится благоустройство территории. А уже в следующем месяце церковь освятят великим чином, после этого в храме начнутся богослужения.

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