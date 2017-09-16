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Московский парк "Зарядье" за неделю посетили более 250 тысяч человек. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Столичный парк "Зарядье" за минувшую неделю посетили более 250 тысяч человек. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За неделю через парк прошли более 250 тысяч человек", приводит словам Хуснуллина РИА Новости. По его словам, такой большой поток посетителей был даже несмотря на некоторые ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что за три дня в "Зарядье" вытоптали и выкопали 10 тысяч растений. С четверга парк изменил режим работы, чтобы усилить охрану ландшафтных объектов. Теперь вход на территорию будет осуществляется с 15-минутными перерывами. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00.