Иран заявил о наличии "отца всех бомб"

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В Иране сообщили, что страна обладает десятитонной бомбой собственного производства. Данный снаряд обладает огромной разрушительной способностью и его можно сбросить с самолетов "Ильюшина".

Командующий военно-космическими силами корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Организация оборонной промышленности по поручению военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов "Ильюшина", - отметил Хаджизаде.

По его словам, бомба обладает огромной разрушительной способностью. Кроме того, Хаджизаде добавил, что "если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб".

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