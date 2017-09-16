Учебно-боевой Як-130 разбился под Борисоглебском

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Вблизи аэродрома Борисоглебск разбился учебно-боевой самолет Як-130. Об этом сообщили в Минобороны России. Оба пилота благополучно катапультировались и их здоровью ничего не угрожает.

Недалеко от аэродрома Борисоглебск потерпел крушение учебно-боевой самолет Як-130. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался. Оба пилота сразу после приземления вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. В настоящее время Минобороны направило на место происшествия комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии.

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