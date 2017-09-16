Названы сроки открытия новых станций метро в Москве

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Три новые станции "салатовой" линии столичного метро достроят до конца года. Пассажирское движение на участке от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" планируют запустить в начале 2018 года.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" завершат до конца года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Строительные работы на этом участке Люблинско-Дмитровской линии мы планируем завершить до конца этого года, а пассажирское движение запустим в начале следующего", - отметил Хуснуллин.

Он отметил, что три новые станции "салатовой" ветки уже практически готовы. По словам Хуснуллина, всего до конца года планируют завершить строительство 19 станций метро.

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