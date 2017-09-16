В Мюнхене стартовал фестиваль пива "Октоберфест"

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Пивной фестиваль "Октоберфест" стартовал в Мюнхене. Мероприятие началось с церемонии вскрытия бочки со свежим пивом бургомистром города Дитером Райтером. Всего в открытии фестиваля приняли участие более десяти тысяч человек.

В Мюнхене в 184-й раз стартовал традиционный фестиваль пива "Октоберфест". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на германские СМИ.

Фестиваль начался с церемонии вскрытия бочки со свежим пивом бургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Первую литровую пивную кружку получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Всего в открытии фестиваля приняли участие более десяти тысяч человек.

"Октоберфест" продлится до 3 октября. На фестивале традиционно ожидается большой наплыв туристов из многих стран мира. По прогнозам, в этом году "Октоберфест" может посетить до шести миллионов человек.