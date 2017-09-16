ЦСКА обыграл "Ростов" в матче ЧР по футболу

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Московский ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 2:0. В составе армейцев отличились Василий Березуцкий и Витиньо.

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл "Ростов" в матче десятого тура чемпионата России. Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена", передает TVC.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. На 30-й минуте в составе красно-синих отличился Василий Березуцкий, а на 68-й минуте второй мяч забил Витиньо.

Таким образом, после этой победы ЦСКА вышел на третье место в турнирной таблице. "Ростов", в свою очередь, остался на пятой строчке.