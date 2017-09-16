Более 20 человек пострадали в результате взрывов газа в Барселоне
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В Барселоне на первом этаже в одной пекарен произошло сразу два взрыва газа. По данным местных СМИ, пострадал как минимум 21 человек. По предварительной информации, в здании взорвался газовый котел.
Как минимум 21 человек пострадал в результате двух взрывов бытового газа в одной из пекарен Барселоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
По данным издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии и еще восемь человек получили серьезные травмы. При этом шестерым помощь оказали на месте, а остальных увезли в больницу.
Инцидент произошел в субботу утром на первом этаже пекарни. По предварительным данным, в здании взорвался газовый котел.
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