Более 20 человек пострадали в результате взрывов газа в Барселоне

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В Барселоне на первом этаже в одной пекарен произошло сразу два взрыва газа. По данным местных СМИ, пострадал как минимум 21 человек. По предварительной информации, в здании взорвался газовый котел.

Как минимум 21 человек пострадал в результате двух взрывов бытового газа в одной из пекарен Барселоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

По данным издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии и еще восемь человек получили серьезные травмы. При этом шестерым помощь оказали на месте, а остальных увезли в больницу.

Инцидент произошел в субботу утром на первом этаже пекарни. По предварительным данным, в здании взорвался газовый котел.

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