В Томской области на Оби опрокинулась лодка с пятью пассажирами

Теги: мчс томск Происшествие

Лодка, на борту которой находились пять человек, перевернулась на реке Обь в районе острова Тягаловский. Два человека были спасены местным населением, три человека, предположительно, утонули.

В Колпашевском районе недалеко от Томска спасатели ищут трех человек, которые пропали после опрокидывания лодки. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Инцидент произошел ночью на реке Обь. На борту находилось пять пассажиров. Местные жители успели прийти на помощь и спасли двоих мужчин. Поиски оставшихся пассажиров начались с рассветом. Ночью спасатели не смогли приступить к работе из-за сильного ветра и плохой видимости.

В настоящий момент поисковая группа обследует береговую линию и русло реки в нескольких километрах от места ЧП.

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