Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе
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Реализацию минских соглашений, а также сирийское урегулирование обсудили по телефону министр иностранных дел России и госсекретарь США. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Рекс Тиллерсон связался с Сергеем Лавровым по итогам шестого раунда переговоров в Астане.
Выполнение минских соглашений обсудили по телефону глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает "ТВ Центр".
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Руководители внешнеполитических ведомств отметили необходимость наращивания совместных усилий для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
В ходе беседы стороны затронули и тему сирийского кризиса. Обсудили задачи по борьбе с террористами "на земле", реализацию документов, которые приняли на последней межсирийской встрече в Астане, а также подготовку к очередному раунду переговоров в Женеве.
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