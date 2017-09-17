Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе

Теги: Политика сирия сша международные отношения мид лавров россия тиллерсон

Реализацию минских соглашений, а также сирийское урегулирование обсудили по телефону министр иностранных дел России и госсекретарь США. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Рекс Тиллерсон связался с Сергеем Лавровым по итогам шестого раунда переговоров в Астане.