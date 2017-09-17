ДНР запретила ввоз украинского сала из-за африканской чумы свиней

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Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР запретило ввоз на территорию республики украинской свинины и продуктов ее переработки. Меры обусловлены сведениями о распространении африканской чумы свиней на Украине.

В ДНР запретили ввоз с Украины свинины и продукции, изготовленной из нее, в том числе сала, колбасных изделий, мясных консервов и других мясных изделий, передает РИА Новости.

Как сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР, решение связано с ухудшением ситуации с африканской чумой свиней.

1 сентября в украинской госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов рассказали, что в 20 населенных пунктах в девяти областях страны из-за вируса введен карантин.

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