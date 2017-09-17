Два жилых района на востоке от Дейр-эз-Зора освобождены от террористов

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Правительственные войска САР и союзные силы освободили от террористов район на востоке от Дейр-эз-Зора. Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров.

В Сирии правительственные войска при поддержке ВКС активно штурмуют позиции боевиков, передает "ТВ Центр".

Военные перешли реку Евфрат и освободили от исламистов два жилых района на востоке от Дейр-эз-Зора. В ходе наступления удалось оттеснить боевиков более чем на пять километров.

Также военные освободили одну из местных авиабаз. По данным сирийских СМИ, после успешного штурма оружие сложили десятки террористов. Другие бежали в сторону города Маядин. Как заявили в штабе командования сирийских войск, сопротивление боевиков слабеет с каждым днем.

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