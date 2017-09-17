Два жилых района на востоке от Дейр-эз-Зора освобождены от террористов
Теги: сирия армия Сирийский конфликт терроризм военный вкс
Правительственные войска САР и союзные силы освободили от террористов район на востоке от Дейр-эз-Зора. Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров.
В Сирии правительственные войска при поддержке ВКС активно штурмуют позиции боевиков, передает "ТВ Центр".
Военные перешли реку Евфрат и освободили от исламистов два жилых района на востоке от Дейр-эз-Зора. В ходе наступления удалось оттеснить боевиков более чем на пять километров.
Также военные освободили одну из местных авиабаз. По данным сирийских СМИ, после успешного штурма оружие сложили десятки террористов. Другие бежали в сторону города Маядин. Как заявили в штабе командования сирийских войск, сопротивление боевиков слабеет с каждым днем.
Читайте также:
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе
В Астане договорились о создании четвертой зоны деэскалации в Сирии
Группа террористов ИГ сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
В Сирии восстанавливают разграбленные боевиками исторические ценности
Новости по теме Сирийский конфликт
-
17 сентября 2017
Минобороны опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции
-
16 сентября 2017
В Астане договорились о создании четвертой зоны деэскалации в Сирии
-
16 сентября 2017
Группа террористов ИГ сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
-
16 сентября 2017
Сирийский Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни