В Белоруссии начался второй этап учений "Запад-2017"

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Российские и белорусские военные в ходе первого этапа учений "Запад-2017" отработали планирование оборонительного боя. Второй стартовал в воскресенье и продлится до 20 сентября. Он будет посвящен отражению агрессии против Союзного государства.

В воскресенье стартует второй этап масштабных совместных учений России и Белоруссии "Запад-2017". Манёвры проходят на территории Союзного государства, а также на трёх полигонах нашей страны, передает "ТВ Центр".

В учениях принимают участие почти 13 тысяч военнослужащих, около 70 самолётов и вертолётов, сотни танков и систем залпового огня, а также 20 кораблей Балтийского флота. Первый этап длился три дня. За время тренировок военные двух стран показали высшую степень взаимодействия. Солдаты отбивали сухопутные и воздушные атаки условного противника, уничтожали диверсантов и разминировали местность. Были отработаны самые разные сценарии обороны и наступления.

На полигоне Борисовский в Белоруссии танковые войска уничтожили укрепрайоны "неприятеля". В Ленинградской области ракетчики и артиллеристы Западного военного округа ликвидировали большое скопление техники и командный пункт условного противника. Поддержку обеспечивала авиация. Вертолёты вели огонь по целям на расстоянии до пяти километров, в том числе с малых высот.

В Псковской области войска ПВО отбили атаки современных беспилотников. Учения завершатся 20 сентября. После этого все военнослужащие вернутся в места постоянного базирования.

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