Полиция Франции предупредила о новых терактах в Европе

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Французские власти бьют тревогу. Генеральное управление национальной полиции предупреждает об опасности терактов на железных дорогах Европы. Об этом со ссылкой на секретный документ сообщает газета Le Parisien. Правоохранители усиливают охрану социальных объектов и транспорта. В соседней Великобритании задержан второй подозреваемый в организации террористической атаки в метро. Теперь Англия планирует заключить с Евросоюзом соглашение о сотрудничестве по безопасности.