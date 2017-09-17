В Ростовской области нашли свалку вскрытых посылок

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На трассе "Ростов — Азов" в Ростовской области один из местных жителей обнаружил свалку из выброшенных посылок. В областном МВД заявили, что по поводу найденных посылок уже инициирована проверка.

Полиция Ростовской области проводит проверку после обнаружения целого склада вскрытых посылок на трассе "Ростов — Азов", передает "ТВ Центр".

Пустые коробки с почтовыми штампами были выброшены прямо на обочину дороги. Добычей грабителей стали мобильные телефоны и SIM-карты.

Это уже не первый случай подобных находок. В конце июля недалеко от Ростова-на-Дону мужчина обнаружил десятки вскрытых бандеролей. На жалобу сотрудники Почты России отреагировали незамедлительно и провели внутреннее расследование. Выяснилось, что вором был один из работников Ростовского сортировочного центра. Свою вину мужчина сразу признал - полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

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