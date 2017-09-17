Первая парусная регата прошла под аркой Крымского моста

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Рекордное количество участников из 20 регионов России — под аркой Крымского моста сотни яхтсменов и серфингистов устроили настоящий парад. Масштабная парусная регата растянулась вдоль крымского побережья. Основная часть маршрута уже пройдена — финишируют спортсмены 20 сентября.

Теперь они не просто ловят волну, но еще и держатся фарватера. Главный ориентир - новая белоснежная арка Крымского моста. Год назад яхтсмены на этом участке проходили всего лишь мимо свай и опор. Сейчас караванным строем приветствуют строителей переправы. Вот только поднять паруса не получилось, передает "ТВ Центр".

"Очень нам хотелось пройти под аркой под парусами, но именно в этот день и час ветер развернулся ровно поперек арки, поэтому нам невозможно было развернуть паруса. Мы бы слишком долго проходили в арку, нам бы пришлось проходить лавировкой", - рассказал вице-президент Федерации парусного спорта Республики Крым Сергей Саблин.

Но время ограничено. И не только в районе масштабной стройки, где уже готовятся к монтажу второй арки - автомобильной. Весь маршрут регаты - расписан по минутам. Севастополь, Ялта, Новороссийск - почти 300 морских миль на пути из Черного моря в Азовское. Но дистанция в Керченском проливе - стала, пожалуй, самой долгожданной.

"Мы, конечно, знали, что в сентябре будет смонтирована арка, но мы не знали – будет одна, или две, и успеют ли, за месяц была интрига. Но мы, как яхтсмены, понимаем, насколько важно, чтобы совпали все условия для того, чтобы произошла ее установка и монтаж, потому что и ветер, и вода – все должно совпасть", - сообщил президент Федерации парусного спорта Республики Крым Алексей Андруцкий.

На фестивале водных видов спорта, который так и называется - "Крымский мост" - тоже совпало все. Бескрайняя стихия, паруса и грандиозная технологическая конструкция. Антон Гумённый приехал из Петербурга. Он ходил на серфе под историческими разводными и новыми вантовыми мостами, по рекам и каналам Северной Венеции, но признался - с Крымом это не сравнится.

Несмотря на гонки между командами, фестиваль - еще и состязание, все они - яхтсмены, виндсерферы, кайтеры - уже стали первыми. Потому что под новой аркой высотой в 35 метров до спортсменов ходили только сухогрузы и военные корабли. Исторический же парад парусников у Крымского моста собрал рекордное число участников - свыше двухсот, более чем из 20 российских регионов.

Повторить эту историю спортсмены смогут еще не раз. Фестиваль "Крымский мост" проводится ежегодно. А сама арка теперь станет своеобразной отметкой о том, что основная часть маршрута уже преодолена. Финишировать планируют в Геленджике - 20 сентября.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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