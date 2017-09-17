На Украине после пожара в детском лагере вспыхнули беспорядки

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Массовой потасовкой завершилась попытка разогнать палаточный лагерь у здания мэрии в Одессе. Обстановка в городе обострилась после пожара в детском лагере. В результате трагедии погибли три ребенка. Из-за нарушений правил безопасности к тушению приступили не сразу. Протест властям решили выразить не только родители жертв, но и националисты.

Ночью одесситы начали устанавливать палатки. Собирались ночевать возле блокированного здания горсовета. Но в дело тут же вмешались представители мэра Труханова. Силовики, как это водится на Украине, подоспели вовремя, когда палатку уже порвали в клочья. Никого не задержали. Проводить расследование активистам пришлось самостоятельно, передает "ТВ Центр".

Накануне здание мэрии штурмовали несколько раз. Возмущенные пожаром в детском лагере люди пытались призвать к ответу главу города. Но так никого и не дождавшись, решили войти сами.

Потасовки между митингующими и муниципальными работниками смогла остановить только полиция и нацгвардия. Применялся слезоточивый газ - силовикам удалось разогнать часть активистов.

В пятницу вечером пожар охватил деревянное здание детского оздоровительного лагеря. Приехавшие на место спасатели долго не могли начать тушение из-за отсутствия воды в гидрантах. В доме находилось 42 ребенка. Трое погибли. Несколько получили травмы, выпрыгивая из окон на улицу. Многие надышались дымом. Новейшая светозвуковая сигнализация, установленная в прошлом году, не сработала.

По факту пожара отстранили главу районной администрации, директора лагеря и его заместителя. Директор департамента образования сама подала в отставку. Задержаны директор и сотрудник, ответственный за пожарную безопасность. Но одесситам этого мало. Люди требовали призвать к ответу мэра Геннадия Труханова. Не остался в стороне и экс-губернатор области, вернувшийся на Украину Михаил Саакашвили. Политик не упустил случая поднять свой личный рейтинг.

"Я не хочу пиариться на одесской трагедии, но и молчать я не могу. Прошло больше суток, но правительство и президент молчат. Телеканалы освещают очень куцо, как минимум в Одессе уже должен быть генпрокурор. Но почему-то сейчас Порошенко и Гройсман не спешат назвать это настоящее преступление "преступлением". Деньги были выделены, чтобы этого не произошло, но они были украдены. Я не успокоюсь, пока виновные не понесут наказание", - написал Саакашвили в Facebook.

Через месяц он обещал приехать в Киев с требованиями к власти. Жалобы политик сейчас собирает по всей Украине. Среди них явно будет пожелание президенту быть более чутким к своему народу. Накануне Петр Порошенко был настолько занят, что даже не нашел лишней минуты принести соболезнования родственникам погибших в одесском лагере детей.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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