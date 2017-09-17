Матвиенко: ООН должна запретить "политические танцы" вокруг спорта

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Мировое сообщество, в том числе ООН и международные спортивные организации, должно запретить "политические танцы" вокруг спорта. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее главы антидопинговых агентств 17 стран потребовали отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

Мировое спортивное сообщество должно запретить "политические танцы" вокруг спорта, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы. И международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные "политические танцы" вокруг спорта", - заявила она.

Ранее стало известно, что главы антидопинговых агентств 17 стран требуют отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

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