Матвиенко: ООН должна запретить "политические танцы" вокруг спорта
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Мировое сообщество, в том числе ООН и международные спортивные организации, должно запретить "политические танцы" вокруг спорта. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее главы антидопинговых агентств 17 стран потребовали отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года.
Мировое спортивное сообщество должно запретить "политические танцы" вокруг спорта, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
"Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы. И международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные "политические танцы" вокруг спорта", - заявила она.
Ранее стало известно, что главы антидопинговых агентств 17 стран требуют отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
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