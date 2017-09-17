Киев показал фото упавшего в Донбассе "российского беспилотника"
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Командование АТО в Донбассе заявило о падении в Донецкой области беспилотника российского производства. Как уточнили на Украине, он "соответствует модели, которую изготавливают в России". К сообщению также приложили фотографии БПЛА.
Украинские военные заявили о падении в Донецкой области беспилотника "Орлан", который "соответствует модели, изготавливаемой в России". Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Беспилотник упал вечером 16 сентября вблизи населенного пункта Новоградовка из-за технического сбоя, утверждают в Киеве. "Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель - российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня, что, впрочем, совсем не удивляет", - сообщили украинские военные.
При этом в командовании добавили, что это "факт участия России в войне против Украины". К сообщению приложены фотографии беспилотника.
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