Россияне не пострадали при аварии автобуса в турецкой Анталье
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Российские туристы не пострадали при аварии туристического автобуса в турецкой Анталье. Об этом сообщил представитель генконсульства России в Анталье. Ранее об аварии туристического автобуса в районе Кумлуджа сообщили турецкие СМИ. По их данным, двое человек погибли, еще 29 получили ранения.
Российских туристов не было в туристическом автобусе, который перевернулся в воскресенье на юге Турции, в уезде Кумлуджа в провинции Анталья.
"Мы связались с экстренной службой, и, по последним данным, граждан России не было в автобусе, который попал в ДТП в уезде Кумлуджа. В нем ехали граждане Турции", - сообщили ТАСС в генконсульстве России в Анталье.
По предварительным данным, перевозивший 27 туристов автобус съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибли два человека.
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