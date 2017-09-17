В Баварии мужчина открыл стрельбу в пабе

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Мужчин открыл огонь по посетителям паба в немецком городе Траунройт. В результате стрельбы два человека погибли и два пострадали. Инцидент произошел вечером в субботу. Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель.

Мужчин открыл огонь по посетителям паба в немецком городе Траунройт в Баварии. В результате стрельбы два человека погибли и два пострадали, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу. К настоящему моменту полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель. Мотивы его действий пока неизвестны.

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