В Москве стартовал осенний велопарад

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Ежегодный осенний велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах стартовал в воскресенье в Москве. Ожидается, что в нем примут участие около 20 тысяч человек.

Осенний велопарад стартовал в столице, открывающий Европейскую неделю мобильности (акция, призывающая горожан пересесть с личных автомобилей на общественных транспорт и велосипеды), передает АГН "Москва". Как ожидается, в велопараде примут участие около 20 тысяч человек.

"Правительство Москвы поддерживает велосипедистов и ежегодно проводит подобные мероприятия. Городская сеть велопроката сделала скидки для пользователей", - отметила руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Потапова.

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