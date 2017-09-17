Олимпийская чемпионка Медведцева попала в ДТП под Красноярском

Теги: авария пострадавшие красноярск Происшествие биатлон дтп спорт

Автомобиль, в котором ехали биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, попал в ДТП под Красноярском. Медведцева находилась за рулем автомобиля. Во время движения от встречного автомобиля в лобовое стекло прилетел болт, который пробил стекло и попал в височную часть головы спортсменки.

Олимпийские чемпионки по биатлону Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, а также бывший руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Мария Байдина попали в ДТП на трассе под Красноярском, передает местный телеканал ТВК.

Авария произошла накануне. Медведцева находилась за рулем машины. Во время движения от встречного автомобиля отвалился болт. Он пробил лобовое стекло и попал в голову спортсменке.

Олимпийская чемпионка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. После операции ее поместили в реанимационное отделение. Слепцова, Вилухина и Байдина не пострадали.

"Ее (Медведцевой) состояние удовлетворительное, не вызывает опасений. Была незначительная операция. Предположительно, в начале недели она будет отпущена домой", - заявила РИА Новости представитель Министерства здравоохранения края Зоя Масленникова.

Читайте также:

В Томской области на Оби опрокинулась лодка с пятью пассажирами

В Баварии мужчина открыл стрельбу в пабе

Россияне не пострадали при аварии автобуса в турецкой Анталье

Учебно-боевой Як-130 разбился под Борисоглебском

Два человека погибли при пожаре в интернате в Ивановской области