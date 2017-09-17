В Москве бесплатную прививку от гриппа делают в МФЦ и около метро

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4 миллиона 200 тысяч. Столько москвичей собираются привить от гриппа столичные медики в этом сезоне. До традиционного пика заболеваемости ещё несколько месяцев - самое время обеспечивать иммунитет. Тонкости процесса во вторник обсудили даже в столичной мэрии - всем чиновникам рекомендовано не бояться уколов и пройти вакцинацию.

В столице вновь стартовал выездной сезон прививок. У станций метро и МЦК появились уже знакомые мобильные медпункты. И знающий народ к ним охотно потянулся. Процедурные кабинеты появились даже там, где их никто не ожидал. С девизом "Победили бюрократию – победим и грипп", к борьбе с вирусом примкнули центры "Мои документы", передает "ТВ Центр".

Манипуляции врачей все те же: опрос, экспресс-диагностика, вакцинация. Прививку сделают любому россиянину. Из документов – письменное согласие и паспорт. Откажут только в случае, если у пациента есть аллергия на куриный белок.

Главный довод всех сомневающихся: "А вдруг вакцина вызовет нечто гриппоподобное или побочный эффект?" Медики утверждают, что эти опасения напрасны. Российская вакцина "Гриппол+" – это вакцина уже четвертого поколения. Она содержит не сами вирусы, а их антигены, то есть очищенные белки трех штаммов, в их числе А(H1N1), так называемый свиной грипп, его ожидают в этом году. И плюс – полиоксидоний, который повышает иммунитет.

"Маленькие дети шестимесячные, ослабленные больные пациенты – это является показаниями к вакцинации, беременные женщины, для того, чтобы у людей с ослабленным иммунитетом, получив эту прививку, иммунитет наработал защиту, и они не заболели в конечном итоге", - сказала главный врач городской поликлиники №166 Наталья Околот.

Всем чиновникам медики также настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию. Этот вопрос даже поднимался на заседании в мэрии, где глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун подробно отчитался о ходе прививочной кампании.

Алексей Хрипун: По эпидсезону прошлого года мы имеем лабораторно подтвержденного заболевания гриппом 2,5 тысячи всего! При том, что привито было больше четырех миллионов граждан. Причем эти случаи были легкими.

Мэр Москвы Сергей Собянин: Две тысячи из тех, кто привился?

Х.: Две тысячи из тех, кто не привился.

С.: А из тех, кто привился?

Х.: Практически единичные случаи.

С.: Ну, так вы и говорите: что те, которые получили прививки, гриппом не болели.

Х.: Это так.

С.: Если так, то говорите, или вы не уверены в этом?

Х.: Я уверен абсолютно. Я и сам прививаюсь.

С.: Попробуйте только заболеть, я вам больничный не выпишу.

Х.: Хорошо, Сергей Семенович.

И слово свое он (Алексей Хрипун) сдержал. Привился буквально на следующий день. Заодно проинспектировал медкабинеты в МФЦ. Все они, а также мобильные пункты будут работать до конца октября. Только за первую неделю сделали прививки более 300 тысяч человек. Такие темпы весьма порадовали медиков. По их словам, если получится привить хотя бы 40% населения, то эпидемии гриппа можно избежать.

Марина Глебова, Константин Степанов-Молодов и Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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