Минобороны опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции

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Российская боевая авиация в Сирии наносит точечные удары, США были заранее проинформированы о границах операции в городе Дейр-эз-Зор, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что в результате российского удара пострадали сирийские оппозиционеры.

В Минобороны России опровергли заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции под Дейр-эз-Зором, передает ТАСС.

Как заявил представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, удары наносятся только по целям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, о границах операции против боевиков в этом районе США были заранее предупреждены по официальным каналам.

Как ранее заявили в Пентагоне, от удара российских ВКС восточные Ефрата близ Дейр эз-Зора якобы пострадали бойцы поддерживаемых США и их союзниками отрядов "Сирийских демократических сил". Конашенков отметил, что за последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГ с вооруженными представителями какой-либо "третьей силы".

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