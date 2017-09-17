Черногорского футболиста застрелили во время тренировки
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Черногорский вратарь Горан Ленац был застрелен во время тренировки вечером 16 сентября. 33-летний футболист занимался вместе с другом на базе клуба из первой лиги Черногории "Бокель", когда получил смертельное ранение в голову. Игрока срочно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.
Вратарь черногорского ФК "Бокель" Горан Ленац убит во время тренировки на базе клуба, передает портал Goal.
Инцидент произошел в субботу вечером. Ленац тренировался в городе Котор вместе со своим другом, когда был застрелен неизвестным в голову. Голкипера доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Полиция заблокировала Котор и ведет поиски преступника.
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