14:32, 17 сентября 2017

Черногорского футболиста застрелили во время тренировки

Теги:  футбол  стрельба  черногория  Происшествие

Черногорский вратарь Горан Ленац был застрелен во время тренировки вечером 16 сентября. 33-летний футболист занимался вместе с другом на базе клуба из первой лиги Черногории "Бокель", когда получил смертельное ранение в голову. Игрока срочно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.

Вратарь черногорского ФК "Бокель" Горан Ленац убит во время тренировки на базе клуба, передает портал Goal.

Инцидент произошел в субботу вечером. Ленац тренировался в городе Котор вместе со своим другом, когда был застрелен неизвестным в голову. Голкипера доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Полиция заблокировала Котор и ведет поиски преступника.

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